В Чехії надшвидкісний потяг зіткнувся з паровозом: 1 особа загинула, 5 поранено

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Чеські залізниці повідомили, що аварія сталася рано-вранці в місті Богумін, невдовзі після відправлення поїзда Pendolino до Праги.

Машиніст надшвидкісного пасажирського експресу загинув, а чотири співробітники Чеських залізниць на паровозі та один у поїзді отримали поранення. Поки що неясно, чи працював двигун у момент лобового зіткнення.

Рятувальники повідомили, що пасажири не постраждали.

Управління інспекції безпеки на залізницях, агентство, яке розслідує аварії поїздів, заявило, що високошвидкісний поїзд у момент аварії знаходився на неправильному шляху, і аварія могла бути спричинена людським фактором.