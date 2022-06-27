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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34403 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80502 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 120604 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 169499 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 169753 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 147322 перегляди

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В Чехії надшвидкісний потяг зіткнувся з паровозом: 1 особа загинула, 5 поранено

В Чехії надшвидкісний потяг зіткнувся з паровозом: 1 особа загинула, 5 поранено

Київ • УНН

 • 130467 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У понеділок надшвидкісний пасажирський експрес зіткнувся з паровозом на вокзалі на північному сході Чехії, внаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення. Про це УНН пише посилаючись на denik.cz.

Деталі

Чеські залізниці повідомили, що аварія сталася рано-вранці в місті Богумін, невдовзі після відправлення поїзда Pendolino до Праги.

Машиніст надшвидкісного пасажирського експресу загинув, а чотири співробітники Чеських залізниць на паровозі та один у поїзді отримали поранення. Поки що неясно, чи працював двигун у момент лобового зіткнення.

Рятувальники повідомили, що пасажири не постраждали.

Управління інспекції безпеки на залізницях, агентство, яке розслідує аварії поїздів, заявило, що високошвидкісний поїзд у момент аварії знаходився на неправильному шляху, і аварія могла бути спричинена людським фактором.

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