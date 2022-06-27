В Чехії надшвидкісний потяг зіткнувся з паровозом: 1 особа загинула, 5 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У понеділок надшвидкісний пасажирський експрес зіткнувся з паровозом на вокзалі на північному сході Чехії, внаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення. Про це УНН пише посилаючись на denik.cz.
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Чеські залізниці повідомили, що аварія сталася рано-вранці в місті Богумін, невдовзі після відправлення поїзда Pendolino до Праги.
Машиніст надшвидкісного пасажирського експресу загинув, а чотири співробітники Чеських залізниць на паровозі та один у поїзді отримали поранення. Поки що неясно, чи працював двигун у момент лобового зіткнення.
Рятувальники повідомили, що пасажири не постраждали.
Управління інспекції безпеки на залізницях, агентство, яке розслідує аварії поїздів, заявило, що високошвидкісний поїзд у момент аварії знаходився на неправильному шляху, і аварія могла бути спричинена людським фактором.