В Чехии сверхскоростной поезд столкнулся с паровозом: 1 человек погиб, 5 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В понедельник сверхскоростной пассажирский экспресс столкнулся с паровозом на вокзале на северо-востоке Чехии, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом УНН пишет ссылаясь на denik.cz.
Детали
Чешские железные дороги сообщили, что авария произошла ранним утром в городе Богумин, вскоре после отправления поезда Pendolino в Прагу.
Машинист сверхскоростного пассажирского экспресса погиб, а четыре сотрудника Чешских железных дорог на паровозе и один в поезде получили ранения. Пока неясно, работал ли двигатель в момент лобового столкновения.
Спасатели сообщили, что пассажиры не пострадали.
Управление инспекции безопасности на железных дорогах, агентство расследующее аварии поездов заявило, что высокоскоростной поезд в момент аварии находился на неправильном пути, и авария могла быть вызвана человеческим фактором.