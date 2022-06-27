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В Чехии сверхскоростной поезд столкнулся с паровозом: 1 человек погиб, 5 ранены

В Чехии сверхскоростной поезд столкнулся с паровозом: 1 человек погиб, 5 ранены

Киев • УНН

 • 130465 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В понедельник сверхскоростной пассажирский экспресс столкнулся с паровозом на вокзале на северо-востоке Чехии, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом УНН пишет ссылаясь на denik.cz.

Детали

Чешские железные дороги сообщили, что авария произошла ранним утром в городе Богумин, вскоре после отправления поезда Pendolino в Прагу.

Машинист сверхскоростного пассажирского экспресса погиб, а четыре сотрудника Чешских железных дорог на паровозе и один в поезде получили ранения. Пока неясно, работал ли двигатель в момент лобового столкновения.

Спасатели сообщили, что пассажиры не пострадали.

Управление инспекции безопасности на железных дорогах, агентство расследующее аварии поездов заявило, что высокоскоростной поезд в момент аварии находился на неправильном пути, и авария могла быть вызвана человеческим фактором.

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