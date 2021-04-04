В Британії зафіксували найнижчий добовий приріст смертей від коронавірусу з вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Великій Британії за добу зафіксували 10 смертей від коронавірусу. Це поки найнижчий показник з вересня 2020 року. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Нові випадки смерті не зафіксували взагалі в Уельсі та Північній Ірландії. 22 березня цифра добової смертності сягала 17 випадків, 4 березня вона впала до 10.
За даними Worldometers, у Великій Британії зафіксували 4 359 388 випадків коронавірусу, 126 836 осіб померли.
Нагадаємо
У Великій Британії сім з 30 осіб, у яких виявили тромбоз після щеплення вакциною AstraZeneca в Великобританії, згодом померли.