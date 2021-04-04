В Британии зафиксирован самый низкий суточный прирост смертей от коронавируса с сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Великобритании в сутки зафиксировали 10 смертей от коронавируса. Это пока самый низкий показатель с сентября 2020 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Новые случаи смерти не зафиксировали вообще в Уэльсе и Северной Ирландии. 22 марта цифра суточной смертности достигала 17 случаев, 4 марта она упала до 10.
По данным Worldometers, в Великобритании зафиксировали 4 359 388 случаев коронавируса, 126 836 человек умерли.
Напомним
В Великобритании семь из 30 человек, у которых обнаружили тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca в Великобритании, впоследствии умерли.