В Британии зафиксирован самый низкий суточный прирост смертей от коронавируса с сентября

Детали

Новые случаи смерти не зафиксировали вообще в Уэльсе и Северной Ирландии. 22 марта цифра суточной смертности достигала 17 случаев, 4 марта она упала до 10.

По данным Worldometers, в Великобритании зафиксировали 4 359 388 случаев коронавируса, 126 836 человек умерли.

Напомним

В Великобритании семь из 30 человек, у которых обнаружили тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca в Великобритании, впоследствии умерли.