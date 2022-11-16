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В Британії актору Кевіну Спейсі висунули нові звинувачення в сексуальних домаганнях

В Британії актору Кевіну Спейсі висунули нові звинувачення в сексуальних домаганнях

Київ • УНН

 • 1598153 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Королівська прокурорська служба Великої Британії (CPS) санкціонувала сім додаткових звинувачень проти оскароносного актора Кевіна Спейсі за низку сексуальних посягань на одного чоловіка в період з 2001 по 2004 рік. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Нові звинувачення CPS включають одне зі звинувачень у примусі людини до сексуальної активності без згоди та інші звинувачення у непристойній поведінці та сексуальному насильстві.

63-річний Спейсі раніше звинувачувався у п'яти правопорушеннях у Британії: чотири пункти звинувачення у сексуальному насильстві шляхом дотику та серйозніше звинувачення у примушенні людини до проникаючих сексуальних дій без згоди.

У Сполучених Штатах Спейсі минулого місяця виграв справу про сексуальне насильство проти нього після того, як присяжні в цивільному процесі на Манхеттені виявили, що його обвинувач не довів твердження про те, що Спейсі надавав йому небажані сексуальні домагання, коли йому було 14 років.

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