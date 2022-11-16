В Британии актеру Кевину Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах

Детали

Новые обвинения CPS включают одно из обвинений в принуждении человека к сексуальной активности без согласия и другие обвинения в непристойном поведении и сексуальном насилии.

63-летний Спейси ранее обвинялся в пяти правонарушениях в Британии: четыре пункта обвинения в сексуальном насилии путем прикосновения и более серьезное обвинение в принуждении человека к проникающим сексуальным действиям без согласия.

В Соединенных Штатах Спейси в прошлом месяце выиграл дело о сексуальном насилии против него после того, как присяжные в гражданском процессе на Манхэттене обнаружили, что его обвинитель не доказал утверждение о том, что Спейси предоставлял ему нежелательные сексуальные домогательства, когда ему было 14 лет.

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