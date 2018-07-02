В Берегові невідомі ножем смертельно поранили ромку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У неділю, 1 липня, у місті Берегово на Закарпатті на території залізничного депо ножем смертельно поранили місцеву ромку. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання “Новини Закарпаття”.
За даними журналістів місцевого видання, поранена жінка втекла від нападників та добігла до будинку одного із місцевих жителів. Однак, там від поранення померла.
“Жінці близько 30-ти років за словами місцевих ромів, жінку намагався вбити хтось „чужий“”, — вказано у повідомленні місцевих журналістів.
Наразі на місці події працює місцева та обласна поліція.
Як повідомляв УНН, для недопущення в майбутньому фактів нападу на ромів поліція проведе комплекс превентивних профілактичних заходів. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час селекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів. За словами Князєва, поліція повинна зробити все, щоб захистити ромів по всій території України. Відтак, працівники поліції превенції, кримінальної поліції, патрульні проведуть низку заходів, щоб встановити місця проживання та тимчасового перебування ромів, а також їх транзит по державі.