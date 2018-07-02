В Берегово неизвестные ножом смертельно ранили ромку

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 33132 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 83581 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104838 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120227 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139813 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144874 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183487 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157022 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143103 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Берегово неизвестные ножом смертельно ранили ромку

В Берегово неизвестные ножом смертельно ранили ромку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В воскресенье, 1 июля, в городе Берегово на Закарпатье на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную Ромку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание “Новини Закарпаття”.

По данным журналистов местного издания, раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей. Однако, там от ранения скончалась.

“Женщине около 30 лет по словам местных ромов женщину пытался убить кто-то „чужой“”, — указано в сообщении местных журналистов.

Сейчас на месте происшествия работает местная и областная полиция.

Как сообщал УНН, для недопущения в будущем фактов нападения на цыган полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений. По словам Князева, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории Украины. Следовательно, работники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий, чтобы установить места проживания и временного пребывания ромов, а также их транзит по стране.

Украинские Национальные Новости

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