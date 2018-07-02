В Берегово неизвестные ножом смертельно ранили ромку

По данным журналистов местного издания, раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей. Однако, там от ранения скончалась.

“Женщине около 30 лет по словам местных ромов женщину пытался убить кто-то „чужой“”, — указано в сообщении местных журналистов.

Сейчас на месте происшествия работает местная и областная полиция.

Как сообщал УНН, для недопущения в будущем фактов нападения на цыган полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений. По словам Князева, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории Украины. Следовательно, работники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий, чтобы установить места проживания и временного пребывания ромов, а также их транзит по стране.