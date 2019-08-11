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В Азербайджані в ДТП за участю двох автобусів постраждали 19 осіб

В Азербайджані в ДТП за участю двох автобусів постраждали 19 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Щонайменше 19 людей постраждали в результаті ДТП за участю двох пасажирських автобусів на території Гаджігабульского району Азербайджану. Про це повідомила в неділю прес-служба Міністерства охорони здоров'я республіки, передає УНН.

За наявною інформацією, на трасі Кюрдамір - Ширван зіткнулися два автобуси і легковий автомобіль.

"Згідно з попередніми даними, постраждали 19 людей, в тому числі одна дитина. Поранені доставлені в Ширванську міську і Кюрдамірськом районну лікарні", - йдеться в повідомленні. Причини аварії розслідуються.

Як повідомляв УНН, щонайменше 61 людина загинула та ще 70 постраждали в результаті вибуху бензовозів на жвавій дорозі в Танзанії.

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