В Азербайджані в ДТП за участю двох автобусів постраждали 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Щонайменше 19 людей постраждали в результаті ДТП за участю двох пасажирських автобусів на території Гаджігабульского району Азербайджану. Про це повідомила в неділю прес-служба Міністерства охорони здоров'я республіки, передає УНН.
За наявною інформацією, на трасі Кюрдамір - Ширван зіткнулися два автобуси і легковий автомобіль.
"Згідно з попередніми даними, постраждали 19 людей, в тому числі одна дитина. Поранені доставлені в Ширванську міську і Кюрдамірськом районну лікарні", - йдеться в повідомленні. Причини аварії розслідуються.
Як повідомляв УНН, щонайменше 61 людина загинула та ще 70 постраждали в результаті вибуху бензовозів на жвавій дорозі в Танзанії.