В Азербайджане в ДТП с участием двух автобусов пострадали 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. По меньшей мере 19 человек пострадали в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов на территории Гаджигабульского района Азербайджана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения республики, передает УНН.
По имеющейся информации, на трассе Кюрдамир — Ширван столкнулись два автобуса и легковой автомобиль.
“Согласно предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Раненые доставлены в Ширванскую городскую и Кюрдамирском районную больницу”, — говорится в сообщении. Причины аварии расследуются.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 61 человек погиб и еще 70 пострадали в результате взрыва бензовозов на оживленной дороге в Танзании.