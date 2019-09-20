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В Австралії визнали провину двох братів, які перевозили бомбу в м’ясорубці

В Австралії визнали провину двох братів, які перевозили бомбу в м’ясорубці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Двох братів з Сіднею визнали винними у підготовці теракту в літаку за допомогою бомби, яку сховали в м’ясорубці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sydney Morning Herald.

“Братів з Сіднею визнали винними у підготовці вибуху в літаку Etihad Airways бомбою, захованою у м’ясорубці, а також у плануванні смертельної атаки отруйним газом”, — йдеться у повідомленні.

Одного з братів, Халеда Хайата, визнали винним ще у травні 2019 року, у той час як за справою Махмуда Хайата не могли дійти згоди, тож її направили на перегляд. Присяжні визнали його винним 19 вересня.

За версією слідства, разом з підсудними в змові був їх старший брат Тарек Хайат, який має зв’язки в “Ісламській державі”, і невідомий куратор, який був на зв’язку з Тареком.

У повідомленні зазначають, що за планом братів Хайатів, м’ясорубку мав перевозити ще один брат Амер Хайат, який збирався вилітати з Сіднея в Абу-Дабі. Їм довелося відмовитися від цієї ідеї, адже багаж Амера був заважкий. За версією слідства, Халед тоді запропонував власноруч пронести бомбу на борт, але куратор заборонив йому це, сказавши, що він потрібен для продовження роботи.

Зараз адвокат Амера наполягає на тому, що той взагалі не знав про бомбу, а адвокат Халеда — що він не проносив бомбу, а намагався запобігти теракту.

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Як повідомляє видання з посиланням на ліванське державне інформаційне агентство NNA, у четвер Амер Хайат покинув в’язницю Руміє, де він провів два роки і два місяці.

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