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6 марта, 19:19 • 72396 просмотра

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6 марта, 17:12 • 113222 просмотра

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В Австралии признали вину двух братьев, которые перевозили бомбу в мясорубке

В Австралии признали вину двух братьев, которые перевозили бомбу в мясорубке

Киев  •  УНН

 • 10138 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Двух братьев из Сиднея признали виновными в подготовке теракта в самолете с помощью бомбы, которую спрятали в мясорубке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sydney Morning Herald.

“Братьев из Сиднея признали виновными в подготовке взрыва в самолете Etihad Airways бомбой, спрятанной в мясорубке, а также в планировании смертельной атаки ядовитым газом”, — говорится в сообщении.

Одного из братьев, Халеда Хайата, признали виновным еще в мае 2019 года, в то время как по делу Махмуда Хайата не могли прийти к соглашению, и его направили на пересмотр. Присяжные признали его виновным 19 сентября.

По версии следствия, вместе с подсудимыми в заговоре был их старший брат Тарек Хайат, который имеет связи в “Исламском государстве”, и неизвестный куратор, который был на связи с Тареком.

В сообщении отмечается, что по плану братьев Хайат, мясорубку должен был перевозить еще один брат Амер Хайат, который собирался вылетать из Сиднея в Абу-Даби. Им пришлось отказаться от этой идеи, ведь багаж Амера был тяжеловат. По версии следствия, Халед тогда предложил собственноручно пронести бомбу на борт, но куратор запретил ему это, сказав, что он нужен для продолжения работы.

Сейчас адвокат Амера настаивает на том, что он вообще не знал о бомбе, а адвокат Халеда — что он не проносил бомбу, а пытался предотвратить теракт.

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Как сообщает издание со ссылкой на ливанское государственное информационное агентство NNA, в четверг Амер Хайат покинул тюрьму Румие, где он провел два года и два месяца.

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