В Австралії від голоду вмирають кажани
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Через посуху в Австралії велика кількість кажанів була сильно виснажена чи вмерла з голоду, повідомляє УНН з посиланням на Associated France Press.
"За словами осіб, які здійснюють догляд за дикою природою і довкіллям в Австралії, велика кількість кажанів була серйозно виснажена чи вмерла з голоду в результаті тривалої посухи, яка нанесла шкоди їхнім продуктам харчування", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що волонтери знайшли сотні мертвих кажанів в Голд-Кості. Раніше траплялись випадки голоду у кажанів, але цей називають наймасовішим.
"Ми можемо очікувати погіршення ситуації. Зміни клімату посилюють посуху і ускладнюють виживання кажанів", - сказала волонтер Ешлі Фрейзер.
Вказано, що деякі види кажанів є основним запилювачем евкаліптових дерев, якими харчуються коали. Виснажені тварини мають пройти важку семитижневу реабілітацію. При цьому, їх не зможуть випустити на волю, доки там не буде їжі.
Нагадаємо, в Австралії велосипедист загинув у ДТП через напад сороки.