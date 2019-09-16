Велосипедист в Австралії загинув у ДТП через напад сороки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Агресивна сорока атакувала 76-річного велосипедиста у Сіднеї в Австралії, після чого чоловік загинув унаслідок зіткнення із парканом. Про це повідомляє УНН з посиланням на RND.
“Сорока напала на велосипедиста у парку Вунона, 76-річний чоловік намагався ухилитися від її атаки, тому з’їхав з доріжки, і невдало врізався у паркан. Як повідомляють правоохоронці, він отримав серйозну травму голови у результаті якої помер”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз сезон атаки сорок, адже вони висиджують яйця, тому хвилюються за життя дитинчат.
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