Велосипедист в Австралии погиб в ДТП из-за нападения сороки

“Сорока напала на велосипедиста в парке Вунона, 76-летний мужчина пытался уклониться от ее атаки, поэтому съехал с дорожки, и неудачно врезался в забор. Как сообщают правоохранители, он получил серьезную травму головы в результате которой скончался”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сезон атаки сорок, ведь они высиживают яйца, поэтому волнуются за жизнь детенышей.

Напоминаем, в Австралии десятки птиц упали с неба.