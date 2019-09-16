Велосипедист в Австралии погиб в ДТП из-за нападения сороки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Агрессивная сорока атаковала 76-летнего велосипедиста в Сиднее в Австралии, после чего человек погиб в результате столкновения с забором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RND.
“Сорока напала на велосипедиста в парке Вунона, 76-летний мужчина пытался уклониться от ее атаки, поэтому съехал с дорожки, и неудачно врезался в забор. Как сообщают правоохранители, он получил серьезную травму головы в результате которой скончался”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас сезон атаки сорок, ведь они высиживают яйца, поэтому волнуются за жизнь детенышей.
Напоминаем, в Австралии десятки птиц упали с неба.