В Австралії перекинувся весільний автобус: 10 людей загинуло

$41.390.02
46.921.07
ukru
Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
10:52 • 1822 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 13844 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 22306 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 56492 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 47758 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 51064 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 116904 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182197 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 201773 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144357 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
23%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 49327 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 36367 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 17875 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 15835 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 36099 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 13844 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 36936 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 56492 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 201773 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 253349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 5234 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 5598 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 21104 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25870 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41800 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Австралії перекинувся весільний автобус: 10 людей загинуло

Київ • УНН

 • 589004 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і 25 отримали поранення після того, як орендований автобус, який перевозив гостей весілля, з'їхав з рампи на кільцевій розв'язці в австралійському штаті Новий Південний Уельс, повідомляє поліція в понеділок, пише Reuters, передає УНН.

В Австралії перекинувся весільний автобус: 10 людей загинуло

Деталі 

Аварія сталася близько 23:30 у неділю поблизу міста Грета, в регіоні Хантер, відомим своїми виноградниками та місцями для весілля.

Наразі відомо, що до аварії не причетні інші транспортні засоби. Поліція все ще намагається встановити особи всіх пасажирів.

На кадрах, показаних австралійськими ЗМІ, видно, як автобус лежить на боці. За словами поліції, деякі люди все ще можуть бути заблоковані під транспортним засобом.

Водій автобуса, 58-річний чоловік, був заарештований за звинуваченням у ДТП. Його доставили в лікарню для обов'язкового огляду та перевірки на стан алкогольного сп'яніння та наркотиків.



Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,641.96