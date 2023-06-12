В Австралії перекинувся весільний автобус: 10 людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і 25 отримали поранення після того, як орендований автобус, який перевозив гостей весілля, з'їхав з рампи на кільцевій розв'язці в австралійському штаті Новий Південний Уельс, повідомляє поліція в понеділок, пише Reuters, передає УНН.
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Аварія сталася близько 23:30 у неділю поблизу міста Грета, в регіоні Хантер, відомим своїми виноградниками та місцями для весілля.
Наразі відомо, що до аварії не причетні інші транспортні засоби. Поліція все ще намагається встановити особи всіх пасажирів.
На кадрах, показаних австралійськими ЗМІ, видно, як автобус лежить на боці. За словами поліції, деякі люди все ще можуть бути заблоковані під транспортним засобом.
Водій автобуса, 58-річний чоловік, був заарештований за звинуваченням у ДТП. Його доставили в лікарню для обов'язкового огляду та перевірки на стан алкогольного сп'яніння та наркотиків.