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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Австралии перевернулся свадебный автобус: 10 человек погибли

Киев • УНН

 • 589004 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и 25 получили ранения после того, как арендованный автобус, перевозивший гостей свадьбы, съехал с рампы на кольцевой развязке в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает полиция в понедельник, пишет Reuters, передает УНН.

В Австралии перевернулся свадебный автобус: 10 человек погибли

Детали 

Авария произошла около 23:30 в воскресенье вблизи города Грета, в регионе Хантер, известным своими виноградниками и местами для свадьбы.

Известно, что к аварии не причастны другие транспортные средства. Полиция все еще пытается установить личности всех пассажиров.

На кадрах, показанных австралийскими СМИ, видно, как автобус лежит на боку. По словам полиции, некоторые люди все еще могут быть заблокированы под транспортным средством.

Водитель автобуса, 58-летний мужчина, был арестован по обвинению в ДТП. Его доставили в больницу для обязательного осмотра и проверки на состояние алкогольного опьянения и наркотиков.



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