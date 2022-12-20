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В Аргентині оголошено вихідний для святкування перемоги на ЧС-2022

В Аргентині оголошено вихідний для святкування перемоги на ЧС-2022

Київ • УНН

 • 760453 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Влада Аргентини оголосила 20 грудня національним вихідним на честь перемоги збірної країни на Чемпіонаті світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Влада вважає, що всі бажаючі мають отримати можливість зустріти збірну, яка сьогодні повертається до країни.

Деталі

Футболісти повернулися до Аргентини вночі 20 грудня, а в обід мають відвідати обеліск у центрі Буенос-Айреса, де зазвичай відбуваються всі національні святкування. Саме тут зібралися аргентинці одразу після перемоги збірної на ЧС-2022.

Нагадаємо

Аргентина перемогла на ЧС-2022, що проходив у Катарі, обігравши збірну Франції за пенальті. 

Для аргентинської збірної ця перемога стала третьою в історії, раніше аргентинці здобували чемпіонський титул у 1978 та 1986 роках.

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