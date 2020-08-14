В АПЛ визначили автора найкращого голу сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Англійська Прем'єр-ліга оголосила переможця у званні за найкращого автора голу сезону 2019/20 років, повідомляє УНН із посиланням на сайт АПЛ.
Представник "Тоттенхема" Сон Хин Мин відзначився голом у матчі 16-го туру першості з "Бернлі", який відбувся 7 грудня минулого року. Дане взяття воріт розцінили, як найкраще в сезоні АПЛ.
Кореєць за рахунку 2:0 оформив ефектний прохід – оминув супротив шести футболістів, пройшов більше половини поля та завдав точного удару.
Варто відзначити, що загалом у рамках Прем’єр-ліги у попередньому сезоні кореєць провів 30 матчів, забив 11 голів і віддав 11 результативних передач.
Як повідомлялося раніше в УНН, два клуби "Першої ліги" отримали путівки до УПЛ.