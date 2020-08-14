Два клуби "Першої ліги" отримали путівки до УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Поєдинками заключного туру підбіг до завершення сезон 2019-20 років у "Першій лізі" України з футболу, передає УНН.
У центральному протистоянні "Минай" вдома приймав луцьку "Волинь" – 1:0. Автором голу на 30 хвилині став півзахисник Андрій Ткачук.
"Інгулець" у гостях розділив очки проти ФК "Балкани" - 1:1. "Агробізнес" завдав поразки ФК "Оболонь-Бровар" - 2:0.
Таким чином, "Минай" набрав 62 очки та став тріумфатором "Першої ліги". "Інгулець" та "Агробізнес" набрали по 60 очок – завдяки додатковим показникам "Інгулець" став другим та вийшов до еліти українського футболу разом із "Минаєм".
Відзначимо, що інший претендент на путівку до еліти - "Рух", легко переміг "Авангард" – 4:0. Остаточний розподіл місць у турнірній таблиці визначиться після вердикту КДК УАФ щодо перенесеного матчу 22-го туру "Рух" — "Металург".
Як повідомлялося раніше в УНН, "Динамо" оголосило про трансфер захисника польського клубу.