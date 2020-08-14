Два клуба "Первой лиги" получили путевки в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Поединками заключительного тура подбежал к завершению сезон 2019-20 годов в "Первой лиге" Украины по футболу, передает УНН.
В центральном противостоянии "Минай" дома принимал луцкую "Волынь" - 1:0. Автором гола на 30 минуте стал полузащитник Андрей Ткачук.
"Ингулец" в гостях поделил очки против ФК "Балканы" - 1:1. "Агробизнес" нанес поражение ФК "Оболонь-Бровар" - 2:0.
Таким образом, "Минай" набрал 62 очка и стал триумфатором "Первой лиги". "Ингулец" и "Агробизнес" набрали по 60 очков - благодаря дополнительным показателям "Ингулец" стал вторым и вышел в элиту украинского футбола вместе с "Минаем".
Отметим, что другой претендент на путевку в элиту - "Рух", легко победил "Авангард" - 4:0. Окончательное распределение мест в турнирной таблице определится после вердикта КДК УАФ по перенесенному матчу 22-го тура "Рух" - "Металлург".
Как сообщалось ранее в УНН, "Динамо" объявило о трансфере защитника польского клуба.