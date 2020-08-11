"Динамо" оголосило про трансфер захисника польського клубу

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Київське “Динамо” оформило підписання попереднього контракту із лівим захисником Володимиром Костевичем, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Українець Костевич з наступного року виступатиме за “Динамо”. Угода 27-річного гравця оборони з польським “Лехом” діє до 31 грудня 2020 року. Відповідно до регламентів ФІФА, 27-річний гравець підписав контракт із “Динамо”, який набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Термін угоди Костевича з “Динамо” сягнув трьох років.

Зауважимо, що з 2017-го року вихованець львівського футболу виступає в чемпіонаті Польщі, де став одним із найкращих гравців у своєму амплуа. Попереднього сезону в його активі 32 проведені поєдинки у різних турнірах — один гол та 6 результативних пасів.

Також додамо, це перший трансфер після того, як клуб очолив Мірча Луческу.

Нагадаємо, що у двох футболістів “біло-синіх” виявили коронавірус.

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