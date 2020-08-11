"Динамо" объявило о трансфере защитника польского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Киевское "Динамо" оформило подписание предварительного контракта с левым защитником Владимиром Костевичем, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Украинец Костевич со следующего года будет выступать за “Динамо”. Соглашение 27-летнего игрока обороны с польским “Лехом” действует до 31 декабря 2020 года. В соответствии с регламентами ФИФА, 27-летний игрок подписал контракт с “Динамо”, который вступит в силу с 1 января 2021 года.
Срок соглашения Костевича с “Динамо” достиг трех лет.
Заметим, что с 2017-го года воспитанник львовского футбола выступает в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа. Предыдущего сезона в его активе 32 проведены поединки в разных турнирах — один гол и 6 результативных пасов.
Также добавим, это первый трансфер после того, как клуб возглавил Мирча Луческу.
Напомним, что в двух футболистов “бело-синих” обнаружили коронавирус.