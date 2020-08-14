В АПЛ определили автора лучшего гола сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Английская Премьер-лига объявила победителя в звании лучшего автора гола сезона 2019/20 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Представитель "Тоттенхэма" Сон Хын Мын отметился голом в матче 16-го тура первенства с "Бернли", который состоялся 7 декабря прошлого года. Данное взятия ворот расценили, как лучше в сезоне АПЛ.
Кореец при счете 2:0 оформил эффектный проход - обошел сопротивление шести футболистов, прошел больше половины поля и нанес точный удар.
Стоит отметить, что всего в рамках Премьер-лиги в прошлом сезоне кореец провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.
Как сообщалось ранее в УНН, два клуба "Первой лиги" получили путевки в УПЛ.