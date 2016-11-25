В АП сподіваються на рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Адміністрації Президента України сподіваються на ухвалення рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії у грудні. Про це повідомив заступник голови АП Костянтин Єлісєєв під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Санкції проти Росії можуть бути продовжені найближчим часом. Сподіваємося, це рішення буде ухвалене у грудні", - цитує К.Єлісєєва прес-служба АП у Twitter.
При цьому він повідомив, що на саміті Україна-ЄС у Брюсселі було важливо вирішити питання прискорення ратифікації Угоди про асоціацію, безвізового режиму і санкцій.
"Дякуємо ЄС за непорушну позицію щодо відновлення територіальної цілісності, миру на Донбасі та у питанні Криму", - додав він.