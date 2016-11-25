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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В АП надеются на решение о продлении санкций ЕС против РФ в декабре

Киев • УНН

 • 6933 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Администрации Президента Украины надеются на принятие решения о продлении санкций ЕС против России в декабре. Об этом сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

В АП надеются на решение о продлении санкций ЕС против РФ в декабре

"Санкции против России могут быть продлены в ближайшее время. Надеемся, это решение будет принято в декабре", - цитирует К.Елисеева пресс-служба АП в Twitter.

При этом он сообщил, что на саммите Украина-ЕС в Брюсселе было важно решить вопрос ускорения ратификации Соглашения об ассоциации, безвизового режима и санкций.

"Спасибо ЕС за непреложную позицию по восстановлению территориальной целостности, мира на Донбассе и в вопросе Крыма", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

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