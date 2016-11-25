В АП надеются на решение о продлении санкций ЕС против РФ в декабре

"Санкции против России могут быть продлены в ближайшее время. Надеемся, это решение будет принято в декабре", - цитирует К.Елисеева пресс-служба АП в Twitter.

При этом он сообщил, что на саммите Украина-ЕС в Брюсселе было важно решить вопрос ускорения ратификации Соглашения об ассоциации, безвизового режима и санкций.

"Спасибо ЕС за непреложную позицию по восстановлению территориальной целостности, мира на Донбассе и в вопросе Крыма", - добавил он.