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В АП схвалили створення Цільового фонду багатьох партнерів для відновлення Донбасу

В АП схвалили створення Цільового фонду багатьох партнерів для відновлення Донбасу

Київ • УНН

 • 7935 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Адміністрації Президента України відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно Цільового фонду багатьох партнерів. Цим документом створюється фонд, який акумулюватиме кошти міжнародних та українських донорів для підтримки проектів по відновленню Донбасу, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Надзвичайно важливий документ, який відкриває можливості значно прискорити реальне відновлення звільненої території Донецької та Луганської областей. Також механізм започаткований фондом буде вкрай необхідним для допомоги людям після звільнення окупованих українських територій”, — сказав Представник Президента у Верховній Раді України, народний депутат України Артур Герасимов.

Меморандум підписали міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, Координатор системи ООН в Україні, Постійний представник Програми Розвитку ООН в Україні Ніл Уокер та Директор Світового банку у справах України Сату Кахконен.

Як відзначили в АП, Фонд має на меті акумулювання коштів міжнародних донорів та українського уряду для відновлення інфраструктури Донбасу та прилеглих Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, що зазнали втрат внаслідок агресії з боку Росії. За оцінками міжнародних організацій збитки нанесені війною лише звільнених українських територій оцінюється щонайменше в 3 млрд дол., без урахування збитків на окупованих територіях.

За словами Віце-прем’єр-міністра Генадія Зубка, Україна разом з партнерами зробила декілька кроків для оцінки руйнівних наслідків агресії, створена “маршрутна карта”, напрацьовані інструменти для реалізації проектів та створена Рада по відновленню та встановленню миру на Донбасі, яка координуватиме діяльність фонду.

В свою чергу міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш впевнений, що цей фонд та його програми, разом із програмами уряду, будуть здатні вирішити “конкретні проблеми конкретних регіонів прозоро і чесно”.

Українські Національні Новини

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