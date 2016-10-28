В АП одобрили создание Целевого фонда многих партнеров для восстановления Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Администрации Президента Украины состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между Кабинетом Министров Украины, Организацией Объединенных Наций и Международным банком реконструкции и развития относительно целевого фонда многих партнеров. Этим документом создается фонд, который будет аккумулировать средства международных и украинских доноров для поддержки проектов по восстановлению Донбасса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Чрезвычайно важный документ, который открывает возможности значительно ускорить реальное восстановление освобожденной территории Донецкой и Луганской областей. Также механизм основаный фондом будет крайне необходимым для помощи людям после освобождения оккупированных украинских территорий", - сказал представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Артур Герасимов.
Меморандум подписали министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, Координатор системы ООН в Украине, Постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер и директор Всемирного банка по делам Украины Сату Кахконен.
Как отметили в АП, у Фонда цель аккумулирование средств международных доноров и украинского правительства для восстановления инфраструктуры Донбасса и прилегающих Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей, которые понесли потери в результате агрессии со стороны России. По оценкам международных организаций убытки нанесенные войной только освобожденных украинских территорий оценивается по меньшей мере в 3 млрд долл., Без учета убытков на оккупированных территориях.
По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, Украина вместе с партнерами сделала несколько шагов для оценки разрушительных последствий агрессии, создана "маршрутная карта", наработанные инструменты для реализации проектов и создан Совет по восстановлению и установлению мира на Донбассе, который будет координировать деятельность фонда.
В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш уверен, что этот фонд и его программы, включая программы правительства, будут способны решить "конкретные проблемы конкретных регионов прозрачно и честно".