В Америці померла легендарна свиня Дейзі Мей

Дейзі Мей померла у віці 15 років. Вона була домашнім вихованцем сім'ї американців, які проживають у штаті Міннесота.

Дейзі Мей жила в приватному будинку і любила приймати сонячні ванни на задньому дворі.

Сім'я американців "удочерила" Дейзі Мей у 2006 році. Тоді свиня важила всього 7 фунтів (3 кг). Через 15 років Дейзі Мей набрала 300 фунтів (136 кг).

Дейзі Мей - легендарна свиня. Свого часу вона була посвячена в лицарі Зимового карнавалу Святого Павла (десятиденний фестиваль, присвячений зимовому сезону в Міннесоті, був створений у 1886 році), і навіть потрапила на обкладинку журналу National Geographic.

До слова

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної організації "Відкриті клітки".

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.