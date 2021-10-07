В Америке скончалась легендарная свинья Дейзи Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Америке в возрасте 15 лет умерла вьетнамская вислобрюхая свинья Дэйзи Мэй, передает УНН со ссылкой на Twin Cities.
Дэйзи Мэй скончалась в возрасте 15 лет. Она была домашним питомцем семьи американцев, проживающих в штате Миннесота.
Дэйзи Мэй жила в частном доме и любила принимать солнечные ванны на заднем дворе.
Семья американцев "удочерила" Дейзи Мэй в 2006 году. Тогда свинья весила всего 7 фунтов (3 кг). Спустя 15 лет Дейзи Мэй набрала 300 фунтов (136 кг).
Дейзи Мэй – легендарная свинья. В свое время она была посвящена в рыцари Зимнего карнавала Святого Павла (десятидневный фестиваль, посвященный зимнему сезону в Миннесоте, был создан в 1886 году), и даже попала на обложку журнала National Geographic.
К слову
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной организации “Открытые клетки”.
Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.