В Алжирі брат колишнього президента та глави спецслужб отримали 15 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Військовий трибунал міста Бліда засудив до 15 років позбавлення волі фігурантів справи про “змову проти державної влади” і “нанесенні шкоди авторитету армії”. Про це повідомляє в середу інформаційний портал TSA, передає УНН.
Серед засуджених виявився брат і радник екс-президента країни Бутефліки Саід Бутефліка, а також лідер Партії трудящих (ПТ) Луіза Ханун і два колишні керівники спецслужб — екс-координатор служб безпеки Алжиру генерал-майор Атман Тартаг і колишній керівник Департаменту розвідки та безпеки (ДРБ) корпусний генерал у відставці Мухаммед Медьєн.
Всі четверо були заарештовані на початку травня. Це сталося трохи більше ніж через місяць після відставки президента Бутефліки (керував Алжиром в 1999-2019 роках), викликаної багатотисячними акціями протесту по всій країні і тиском армійської верхівки.
Крім того, згідно з оголошеним в середу вироком, до 20 років тюремного ув’язнення військовий трибунал засудив екс-міністра національної оборони (1990-1993) і колишнього члена Вищого державного комітету країни Халеда Наззара, його сина Лотфі Наззара, який працював керуючим телекомунікаційною компанією SLC, а також Фаріда Бельхамдіна, який керував Алжирською фармацевтичною компанією. Однак останні троє фігурантів справи перебувають в даний час за кордоном. У серпні військовий трибунал Бліди видав міжнародний ордер на їх арешт.
Раніше у вівторок прокуратура зажадала для всіх підсудних максимального терміну ув’язнення — 20 років. Судовий процес проходив в закритому режимі, преса практично не отримувала інформації про його хід за винятком вкрай обмежених відомостей від представників захисту.
Як передавав УНН, в Алжирі заарештували чотирьох наближених до екс-президента бізнесменів.