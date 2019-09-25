В Алжире брат бывшего президента и главы спецслужб получили 15 лет тюрьмы

Среди осужденных оказался брат и советник экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саид Бутефлика, а также лидер Партии трудящихся (ПТ) Луиза Ханун и два бывших руководителя спецслужб — экс-координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг и бывший руководитель Департамента разведки и безопасности (ДРБ) корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

Все четверо были арестованы в начале мая. Это произошло чуть более чем через месяц после отставки президента Абдельазиза Бутефлики (руководил Алжиром в 1999-2019 годах), вызванной многотысячными акциями протеста по всей стране и давлением армейской верхушки.

Кроме того, согласно оглашенному в среду приговору, к 20 годам тюремного заключения военный трибунал приговорил экс-министра национальной обороны (1990-1993) и бывшего члена Высшего государственного комитета страны Халеда Наззара, его сына Лотфи Наззара, работавшего управляющим телекоммуникационной компанией SLC, а также Фарида Бельхамдина, руководившего Алжирской фармацевтической компанией. Однако последние трое фигурантов дела находятся в настоящее время за границей. В августе военный трибунал Блиды выдал международный ордер на их арест.

Ранее во вторник прокуратура потребовала для всех подсудимых максимального срока заключения — 20 лет. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, пресса практически не получала информации о его ходе за исключением крайне ограниченных сведений от представителей защиты.

Как сообщал УНН, в Алжире арестовали четырех приближенных к экс-президенту бизнесменов.