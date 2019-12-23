В Афганістані внаслідок атаки талібів загинув американський військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Афганістані внаслідок нападу на американський конвой загинув один військовий США. Таліби взяли відповідальність за атаку і заявили, що також було поранено інших американських військових. Про це повідомляє AFP, інформує УНН.
Афганський радикальний рух "Талібан" у понеділок, 23 грудня, взяв на себе відповідальність за атаку на американський конвой, внаслідок якої загинув один військовослужбовець армії США.
За даними військових сил США в Афганістані, один їхній військовий загинув у бою після нападу в понеділок, 23 грудня. Водночас речник талібів Забіхулла Муджахід заявив агентству AFP, що бійці організації "підірвали американський транспортний засіб в Чар Дарі в районі Кундуз" в неділю вночі.
"Цей напад і загибель військового США, ймовірно, матиме наслідки для переговорів між Сполученими Штатами і талібами у Досі. Їхній останній раунд розпочався на початку грудня. Утім, згодом його призупинили після чергового обстрілу авіабази Баграм на північ від Кабула. Попередні переговори президент США Дональд Трамп оголосив "мертвими" після загибелі американського військового", - йдеться у повідомленні.
Від початку 2019 року в Афганістані загинули щонайменше 20 американських військових. Це - найбільша кількість жертв серед військових США після офіційного закінчення американських бойових операцій у 2014 році.
З початку операції міжнародного контингенту під проводом США в Афганістані у жовтні 2001 року в країні загинули понад 2400 американських військовослужбовців. Нині таліби контролюють приблизно половину території країни. Дональд Трамп неодноразово оголошував намір вивести американські війська з Афганістану.
Як повідомлялося раніше, Талібан і США зробили паузу у переговорах "на декілька днів". Сенатор-республіканець та соратник президента США Дональда Трампа Ліндсі Грем повідомив, що цього тижня той збирається оголосити про виведення частини американських військ із Афганістану.