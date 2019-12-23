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В Афганистане в результате атаки талибов погиб американский военный

В Афганистане в результате атаки талибов погиб американский военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Афганистане в результате нападения на американский конвой погиб один военный США. Талибы взяли ответственность за атаку и заявили, что также были ранены другие американские военные. Об этом сообщает AFP, информирует УНН.

Афганское радикальное движение "Талибан" в понедельник, 23 декабря, взяло на себя ответственность за атаку на американский конвой, в результате которой погиб один военнослужащий армии США.

По данным военных сил США в Афганистане, один их военный погиб в бою после наступления в понедельник, 23 декабря. В то же время пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид заявил агентству AFP, что бойцы организации "взорвали американское транспортное средство в Чар Даре в районе Кундуз" в воскресенье ночью.

"Это нападение и гибель военного США, вероятно, будет иметь последствия для переговоров между Соединенными Штатами и талибами в Дохе. Их последний раунд начался в начале декабря. Впрочем, впоследствии его приостановили после очередного обстрела авиабазы Баграм к северу от Кабула. Предварительные переговоры президент США Дональд Трамп объявил "мертвыми" после гибели американского военного", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в Афганистане погибли по меньшей мере 20 американских военных. Это самое большое количество жертв среди военных США после официального окончания американских боевых операций в 2014 году.

С начала операции международного контингента под руководством США в Афганистане в октябре 2001 года в стране погибли более 2400 американских военнослужащих. Сейчас талибы контролируют примерно половину территории страны. Дональд Трамп неоднократно объявлял намерении вывести американские войска из Афганистана.

Как сообщалось ранее, Талибан и США сделали паузу в переговорах "на несколько дней". Сенатор-республиканец и соратник президента США Дональда Трампа Линдси Грэм сообщил, что на этой неделе тот собирается объявить о выводе части американских войск из Афганистана.

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