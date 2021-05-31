В Афганістані автомобіль наїхав на міну і підірвався, загинули 6 людей

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Зазначають, що автомобіль наїхав на міну, закладену на узбіччі дороги. За словами губернатора провінції Сайєда Вахіда Катали, шість осіб загинуло, двоє поранено.

Залізничне відомство Афганістану в своїй заяві засудило напад, назвавши його "ворожим актом з розвитку країни".

Нагадаємо

В Афганістані, в районі Баграма, невідомі підірвали автобус, у якому перебували студенти і їх викладачі.