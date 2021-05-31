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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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The Guardian

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В Афганістані автомобіль наїхав на міну і підірвався, загинули 6 людей

Київ • УНН

 • 11555 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. На заході Афганістану шість охоронців залізниці загинули в результаті підриву автомобіля, що наїхав на міну. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.

В Афганістані автомобіль наїхав на міну і підірвався, загинули 6 людей

Деталі

Зазначають, що автомобіль наїхав на міну, закладену на узбіччі дороги. За словами губернатора провінції Сайєда Вахіда Катали, шість осіб загинуло, двоє поранено.

Залізничне відомство Афганістану в своїй заяві засудило напад, назвавши його "ворожим актом з розвитку країни".

Нагадаємо

В Афганістані, в районі Баграма, невідомі підірвали автобус, у якому перебували студенти і їх викладачі.

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