В Афганістані автомобіль наїхав на міну і підірвався, загинули 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На заході Афганістану шість охоронців залізниці загинули в результаті підриву автомобіля, що наїхав на міну. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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Зазначають, що автомобіль наїхав на міну, закладену на узбіччі дороги. За словами губернатора провінції Сайєда Вахіда Катали, шість осіб загинуло, двоє поранено.
Залізничне відомство Афганістану в своїй заяві засудило напад, назвавши його "ворожим актом з розвитку країни".
Нагадаємо
В Афганістані, в районі Баграма, невідомі підірвали автобус, у якому перебували студенти і їх викладачі.