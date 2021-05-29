В Афганістані підірвали автобус зі студентами: загинули 4 людини

Деталі

Як повідомляється, в автобусі були студенти Університету Альбероні і їх викладачі. 15 людей важко поранені, загинуло - 4 пасажири.

Наразі встановлюються обставини вибуху, а також особи тих, хто причетний до теракту.

На місце події виїхали медики, а також поліцейські.

Нагадаємо

10 травня в Афганістані, в результаті двох окремих вибухів в різних провінціях, загинули не менше 13 мирних жителів.

Влада звинуватила рух "Талібан" в здійсненні терактів. Але ніхто не взяв на себе відповідальність за організацію вибухів.