В Афганістані підірвали автобус зі студентами: загинули 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Афганістані, в районі Баграма, невідомі підірвали автобус, у якому перебували студенти і їх викладачі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tolo News.
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Як повідомляється, в автобусі були студенти Університету Альбероні і їх викладачі. 15 людей важко поранені, загинуло - 4 пасажири.
Наразі встановлюються обставини вибуху, а також особи тих, хто причетний до теракту.
На місце події виїхали медики, а також поліцейські.
Нагадаємо
10 травня в Афганістані, в результаті двох окремих вибухів в різних провінціях, загинули не менше 13 мирних жителів.
Влада звинуватила рух "Талібан" в здійсненні терактів. Але ніхто не взяв на себе відповідальність за організацію вибухів.