В Афганистане два автобуса подорвались на минах: погибло по меньше мере 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Афганистане в результате двух отдельных взрывов в разных провинциях погибли не менее 13 мирных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.
Детали
Первый взрыв прогремел в провинции Забуль. В результате разрыва мины на дороге взорвался пассажирский автобус: 11 человек погибли, еще 28 получили ранения. Взрыв произошел вечером 9 мая, а уже утром 10 похожий инцидент случился в провинции Парван. Там в результате взрыва пострадали 9 человек и двое погибли.
Власти обвинили движение «Талибан» в совершении терактов. Пока, однако, никто не взял на себя ответственность за организацию взрывов.
Напомним, 8 мая в столице Афганистана Кабуле возле одной из местных школ совершен масштабный теракт, приведший к гибели 58 человек.