В Афганістані два автобуса підірвалися на мінах: загинуло щонайменше 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В Афганістані в результаті двох окремих вибухів в різних провінціях загинули не менше 13 мирних жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tolo News.
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Перший вибух прогримів в провінції Забуль. В результаті розриву міни на дорозі вибухнув пасажирський автобус: 11 людей загинули, ще 28 отримали поранення. Вибух стався увечері 9 травня, а вже вранці 10 схожий інцидент трапився в провінції Парван. Там в результаті вибуху постраждали 9 осіб і двоє загинули.
Влада звинуватила рух “Талібан” в здійсненні терактів. Поки, проте, ніхто не взяв на себе відповідальність за організацію вибухів.
Нагадаємо, 8 травня в столиці Афганістану Кабулі біля однієї з місцевих шкіл здійснений масштабний теракт, який призвів до загибелі 58 осіб.