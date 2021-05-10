В Афганістані два автобуса підірвалися на мінах: загинуло щонайменше 13 осіб

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Перший вибух прогримів в провінції Забуль. В результаті розриву міни на дорозі вибухнув пасажирський автобус: 11 людей загинули, ще 28 отримали поранення. Вибух стався увечері 9 травня, а вже вранці 10 схожий інцидент трапився в провінції Парван. Там в результаті вибуху постраждали 9 осіб і двоє загинули.

Влада звинуватила рух “Талібан” в здійсненні терактів. Поки, проте, ніхто не взяв на себе відповідальність за організацію вибухів.

Нагадаємо, 8 травня в столиці Афганістану Кабулі біля однієї з місцевих шкіл здійснений масштабний теракт, який призвів до загибелі 58 осіб.