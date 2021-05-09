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Число жертв в результате взрыва в Кабуле возросло до 58

Число жертв в результате взрыва в Кабуле возросло до 58

Киев  •  УНН

 • 18701 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Число погибших в результате взрыва возле школы в столице Афганистана Кабуле возросло до 58, по меньшей мере 150 человек получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нападения, сопровождаемые взрывом автомобиля и минометов возле школы в столице Афганистана Кабуле, в субботу, 8 мая, привели к гибели по меньшей мере 58 человек и ранения более 150 Это, в основном студентки, которые шли домой после учебы. В результате нападения президент Ашраф Гани обвинил талибских повстанцев, но представитель “Талибана” отрицает свою причастность, заявив, что группа осуждает любые нападения на мирных жителей Афганистана.

Семьи жертв обвинили правительство Афганистана и западные государства в том, что они не положили конец насилию и длительной войне.

Тела все еще собирали из моргов, поскольку первые захоронения проводились на западе города. Некоторые семьи все еще искали пропавших родственников в воскресенье, собирались у больницы, чтобы прочитать имена, вывешенные на стенах, и проверяли морг.

Контекст

По меньшей мере три взрыва произошли вблизи средней школы Сайед-уль-Шухада на западе Кабула в субботу днем, подтвердило Министерство внутренних дел Афганистана.

Нападение началось взрывом автомобиля, который взорвался, после чего состоялись две ракетные атаки, как пояснили источники.

Дополнение

Насилие происходит через неделю после того, как войска США и НАТО , которые остались, начали выезжать из Афганистана с целью завершить вывод войск до 11 сентября, что будет означать окончание длинной войны в Америке.

Но вывод иностранных войск привело к обострению боев между афганскими силами безопасности и повстанцами “Талибана”, при этом обе стороны пытались сохранить контроль над стратегическими центрами.

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