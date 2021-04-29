США виводить війська з Афганістану

Деталі

За повідомленням Білого дому та кількох американських оборонних служб, зараз офіційно триває виведення американських військових з Афганістану.

За повідомленнями кількох американських оборонних служб, майже 100 військовослужбовців, разом із військовою технікою, були перевезені в основному літаками у США. Джо Байден наказав виводити війська не пізніше 1 травня.

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“Незважаючи на те, що спочатку ці дії призведуть до збільшення рівня сил, ми продовжуємо виводити весь військовий персонал США з Афганістану до 11 вересня 2020 року”, — сказала заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

Крім того, підрядники та американські державні службовці також виїжджають з країни, заявили чиновники. Пентагон заявив, що стурбований тим, що персонал потрапляє під атаку з боку “Талібану” під час їх від’їзду, тому незрозуміло, чи буде він розкривати всі деталі процесу вильоту.

Нагадаємо

Командувач військами США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер, заявив під час конференції в Кабулі в неділю, 25 квітня, що Сполучені Штати і НАТО почали виведення військ з ряду баз в Афганістані.

Контекст

14 квітня президент США Джо Байден оголосив, що США розпочнуть виведення військ з Афганістану з 1 травня. При цьому, як передбачалося раніше, до цієї дати американські солдати в повному складі вже покинуть територію країни.

Помічник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 18 квітня пояснив, що Вашингтон досяг поставлених на початку операції в Афганістані в 2001 році цілей, які, за його словами, полягали в розслідуванні нападу на США 11 вересня 2001 року.

Офіційний термін завершення виведення контингенту США призначений на 11 вересня.

Що передувало

Військовий контингент США знаходяться на території Афганістану з 2001 року. Через 10 років почалося його поступове скорочення, і в 2014 році США вивели з країни основні бойові сили.

В кінці лютого 2020 року США і рух “Талібан” підписали мирну угоду. Воно передбачало повне виведення військ США і НАТО з Афганістану протягом 14 місяців.