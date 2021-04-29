США выводит войска из Афганистана

Детали

По сообщению Белого дома и нескольких американских оборонных служб, сейчас официально продолжается вывода американских военных из Афганистана.

По сообщениям нескольких американских оборонных служб, почти 100 военнослужащих, вместе с военной техникой, были перевезены в основном самолетами в США. Джо Байден приказал выводить войска не позднее 1 мая.

Цитата

“Несмотря на то, что сначала эти действия приведут к увеличению уровня сил, мы продолжаем выводить весь военный персонал США из Афганистана до 11 сентября 2020 года”, — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, подрядчики и американские государственные служащие также выезжают из страны, заявили чиновники. Пентагон заявил, что обеспокоен тем, что персонал попадает под атаку со стороны “Талибана” во время их отъезда, поэтому непонятно, будет ли он раскрывать все детали процесса вылета.

Напомним

Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер,заявил во время конференции в Кабуле в воскресенье, 25 апреля, что Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск из ряда баз в Афганистане.

Контекст

14 апреля президент США Джо Байден объявил , что США начнут вывод войск из Афганистана с 1 мая. При этом, как предполагалось ранее, до этой даты американские солдаты в полном составе уже покинут территорию страны.

Помощник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 18 апреля пояснил , что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, по его словам, заключались в расследовании нападения на США 11 сентября 2001 года.

Официальный срок завершения вывода контингента США назначен на 11 сентября.

Что предшествовало

Военный контингент США находятся на территории Афганистана с 2001 года. Через 10 лет началось его постепенное сокращение, и в 2014 году США вывели из страны основные боевые силы.

В конце февраля 2020 США и движение “Талибан” подписали мирное соглашение. Оно предусматривало полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.