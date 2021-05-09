Кількість жертв внаслідок вибуху у Кабулі зросла до 58
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Кількість загиблих унаслідок вибуху біля школи в столиці Афганістану Кабулі зросла до 58, щонайменше 150 осіб поранено. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Напади, супроводжені вибухом автомобіля та мінометів біля школи в столиці Афганістану Кабулі, у суботу, 8 травня, призвели до загибелі щонайменше 58 людей та поранення понад 150. Це, в основному студентки, які йшли додому після навчання. В результаті нападу президент Ашраф Гані звинуватив талібських повстанців, але представник “Талібану” заперечив свою причетність, заявивши, що група засуджує будь-які напади на мирних жителів Афганістану.
Сім’ї жертв звинуватили уряд Афганістану та західні держави в тому, що вони не поклали край насильству та тривалій війні.
Тіла все ще збирали з моргів, оскільки перші поховання проводились на заході міста. Деякі сім’ї все ще шукали зниклих родичів у неділю, збиралися біля лікарень, щоб прочитати імена, вивішені на стінах, і перевіряли морг.
Контекст
Щонайменше три вибухи сталися поблизу середньої школи Саєд-уль-Шухада на заході Кабула в суботу вдень, підтвердило Міністерство внутрішніх справ Афганістану.
Напад розпочався вибухом автомобіля, який вибухнув, після чого відбулися дві ракетні атаки, як пояснили джерела.
Доповнення
Насильство відбувається через тиждень після того, як війська США та НАТО, що залишились, почали виїжджати з Афганістану з метою завершити вивід військ до 11 вересня, що означатиме закінчення найдовшої війни в Америці.
Але виведення іноземних військ призвело до загострення боїв між афганськими силами безпеки та повстанцями “Талібану”, при цьому обидві сторони намагалися зберегти контроль над стратегічними центрами.