В аеропорту "Бориспіль" повідомили про скасування кількох рейсів через страйк пілотів Lufthansa

“Шановні пасажири, у зв’язку зі страйком пілотів та бортпровідників авіакомпанії Lufthansa відбудуться такі зміни у розкладі рейсів: 23 листопада скасовано рейси Київ-Мюнхен о 06:25 та 15:50, Мюнхен-Київ о 15:00 та 22:35, Київ-Франкфурт о 06:00 та 14:05, Франкфурт-Київ о 13:15 та 20:35”, — йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію щодо заміни скасованих рейсів порадили уточнювати в авіакомпанії-перевізника.

Як повідомляв УНН, німецька авіакомпанія Lufthansa у середу 23 листопада скасує 876 рейсів через страйк пілотів.