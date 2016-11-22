В аеропорту "Бориспіль" повідомили про скасування кількох рейсів через страйк пілотів Lufthansa
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Через страйк пілотів Lufthansa завтра скасують рейси літаків з Києва до Мюнхена й Франкфурта та у зворотньому напрямку. Про це повідомляє прес-служба аеропорту “Бориспіль”, передає УНН.
“Шановні пасажири, у зв’язку зі страйком пілотів та бортпровідників авіакомпанії Lufthansa відбудуться такі зміни у розкладі рейсів: 23 листопада скасовано рейси Київ-Мюнхен о 06:25 та 15:50, Мюнхен-Київ о 15:00 та 22:35, Київ-Франкфурт о 06:00 та 14:05, Франкфурт-Київ о 13:15 та 20:35”, — йдеться у повідомленні.
Більш детальну інформацію щодо заміни скасованих рейсів порадили уточнювати в авіакомпанії-перевізника.
Як повідомляв УНН, німецька авіакомпанія Lufthansa у середу 23 листопада скасує 876 рейсів через страйк пілотів.