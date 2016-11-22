В аэропорту "Борисполь" сообщили об отмене нескольких рейсов из-за забастовки пилотов Lufthansa

"Уважаемые пассажиры, в связи с забастовкой пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa произойдут следующие изменения в расписании рейсов: 23 ноября отменены рейсы Киев-Мюнхен в 06:25 и 15:50, Мюнхен-Киев в 15:00 и 22:35, Киев-Франкфурт в 06:00 и 14:05, Франкфурт-Киев в 13:15 и 20:35", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию относительно замены отмененных рейсов посоветовали уточнять у авиакомпании-перевозчика.

Как сообщал УНН, немецкая авиакомпания Lufthansa в среду, 23 ноября отменит 876 рейсов из-за забастовки пилотов.