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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В аэропорту "Борисполь" сообщили об отмене нескольких рейсов из-за забастовки пилотов Lufthansa

Киев • УНН

 • 7942 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Из-за забастовки пилотов Lufthansa завтра отменят рейсы самолетов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь", передает УНН.

В аэропорту "Борисполь" сообщили об отмене нескольких рейсов из-за забастовки пилотов Lufthansa

"Уважаемые пассажиры, в связи с забастовкой пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa произойдут следующие изменения в расписании рейсов: 23 ноября отменены рейсы Киев-Мюнхен в 06:25 и 15:50, Мюнхен-Киев в 15:00 и 22:35, Киев-Франкфурт в 06:00 и 14:05, Франкфурт-Киев в 13:15 и 20:35", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию относительно замены отмененных рейсов посоветовали уточнять у авиакомпании-перевозчика.

Как сообщал УНН, немецкая авиакомпания Lufthansa в среду, 23 ноября отменит 876 рейсов из-за забастовки пилотов.

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