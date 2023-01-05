В адміністрації Байдена заявили, що битва на сході України не закінчиться найближчим часом

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"Бої ... все ще досить запеклі... Те, що ми бачимо в Бахмуті, ми повинні очікувати побачити в інших місцях уздовж фронту. Ми очікуємо, що бойові дії триватимуть у найближчі місяці", – сказав чиновник на умовах анонімності.

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Бахмут у Донецькій області зараз здебільшого в руїнах, оскільки його протягом кількох місяців обстрілювала російська артилерія. Боротьба, що триває за місто особливо жорстока, її називають "м'ясорубкою", пише видання.

Російське військове керівництво зосередило значну увагу на Бахмуті, оскільки він розташований на стратегічній лінії постачання між Донецькою та Луганською областями. Якщо росія отримає контроль над містом, вона може використати його для просування до Краматорська та Слов’янська.

Нагадаємо

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що понад 60% Бахмута знищено. Окупаційні війська продовжують спроби наступати на місто на північному сході Донеччини.