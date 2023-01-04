Понад 60% міста Бахмут знищено — Кириленко

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“Які б спроби увійти в місто ворог не робив, він не просувається. Які б вони не робили просування, вони були відкинуті на колишні позиції, за межі міста. Насправді вони зараз перебувають на рівнинній спустошеній території, що також сприяє їхнім величезним втратам особового складу”, — сказав Кириленко.

За його даними, 4 січня внаслідок обстрілів у місті загинули двоє мирних жителів.

Додамо

Окупанти мали завдання захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня, але ЗСУ зірвали плани ворога. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський.