Окупанти планували захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Окупанти мали завдання захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня, але ЗСУ зірвали плани ворога. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
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“Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня”, – сказав він.
Деталі
Він додав, що разом з тим, противник не відмовився від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Наступальне угруповання військ противника продовжує повзучий наступ на Донеччині. Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала.
Сирський зазначив, що водночас попри те, що ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та військових, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у нашої армії.
Доповнення
Найзапекліші бої наразі тривають на Донецькому напрямку. Окрім регулярних військ, окупанти підключають до військових дій приватні армії, тому недооцінювати армію рф наразі не варто.