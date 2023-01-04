Окупанти планували захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня - Сирський

Цитата

“Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня”, – сказав він.

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Він додав, що разом з тим, противник не відмовився від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Наступальне угруповання військ противника продовжує повзучий наступ на Донеччині. Численні штурми наших позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала.

Сирський зазначив, що водночас попри те, що ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та військових, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у нашої армії.

Доповнення

Найзапекліші бої наразі тривають на Донецькому напрямку. Окрім регулярних військ, окупанти підключають до військових дій приватні армії, тому недооцінювати армію рф наразі не варто.