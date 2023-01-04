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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты планировали захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря - Сырский

Киев • УНН

 • 155665 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Оккупанты имели задачу захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали планы врага. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВС Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.

Оккупанты планировали захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря - Сырский

Цитата

“Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях превосходства противника в силах и средствах, они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря”, – сказал он.

Детали

Он добавил, что вместе с тем, противник не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области. Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно возрастала.

Сырский отметил, что при этом несмотря на то, что враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и военных, уровень их безвозвратных потерь намного больше, чем у нашей армии.

Дополнение

Самые ожесточенные бои сейчас идут на Донецком направлении. Кроме регулярных войск, оккупанты подключают к военным действиям частные армии, поэтому недооценивать армию рф пока не стоит.

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