Оккупанты планировали захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря - Сырский

Цитата

“Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях превосходства противника в силах и средствах, они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря”, – сказал он.

Детали

Он добавил, что вместе с тем, противник не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области. Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно возрастала.

Сырский отметил, что при этом несмотря на то, что враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и военных, уровень их безвозвратных потерь намного больше, чем у нашей армии.

Дополнение

Самые ожесточенные бои сейчас идут на Донецком направлении. Кроме регулярных войск, оккупанты подключают к военным действиям частные армии, поэтому недооценивать армию рф пока не стоит.