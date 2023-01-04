Более 60% города Бахмут уничтожено — Кириленко

Детали

“Какие бы бы попытки войти в город враг ни предпринимал, он не продвигался. Какие бы они ни предпринимали продвижения, они были отброшены на прежние позиции, за пределы города. На самом деле они сейчас находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует их огромным потерям личного состава”, — сказал Кириленко.

По его данным, 4 января в результате обстрелов в городе погибли двое мирных жителей.

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Оккупанты имели задачу захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали планы врага. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский.