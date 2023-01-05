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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В администрации Байдена заявили, что битва на востоке Украины не закончится в ближайшее время

Киев • УНН

 • 564072 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байден заявил, что интенсивные бои на востоке Украины будут продолжаться в течение следующих месяцев и не закончатся в ближайшее время. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

В администрации Байдена заявили, что битва на востоке Украины не закончится в ближайшее время

Цитата

"Бои ... все еще довольно ожесточенные... То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать увидеть в других местах вдоль фронта. Мы ожидаем, что боевые действия будут продолжаться в ближайшие месяцы", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Детали

Бахмут в Донецкой области сейчас в основном в руинах, поскольку его в течение нескольких месяцев обстреливала российская артиллерия. Борьба, продолжающаяся за город, особенно жестока, ее называют "мясорубкой", пишет издание.

Российское военное руководство сосредоточило значительное внимание на Бахмуте, поскольку он расположен на стратегической линии поставок между Донецкой и Луганской областями. Если россия получит контроль над городом, она может использовать его для продвижения в Краматорск и Словянск.

Напомним

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что более 60% Бахмута уничтожено. Оккупационные войска продолжают попытки наступать на город на северо-востоке Донбасса.

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